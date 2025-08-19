Лавров: Обсуждения санкций на Аляске не было
Вопрос отмены санкций на российско-американской встрече на Аляске не обсуждался. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, многие эксперты, политики и официальные лица придерживаются мнения, что отмена рестрикций может сыграть негативную роль.
«Многие считают, что это перечеркнет достижения, которые мы сейчас достигли и которые сейчас у нас налицо в сфере укрепления своего технологического суверенитета», - подчеркнул министр.
Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что Евросюз не намерен каким-либо образом смягчать санкции против России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Обсуждения санкций на Аляске не было
- Едут тайно: Чем Россия манит зарубежных музыкантов
- Россиянам рассказали, когда отменят скидки на китайские автомобили
- СМИ: Швейцария пообещала Путину иммунитет от МУС ради встречи с Зеленским
- Психолог назвала женскую тревожность главной причиной разводов
- Шанс на справедливость: Вассерман объяснил, почему в СССР было лучше
- Доход женщин на вахте доходит до 300 тысяч рублей
- Лавров: У Трампа есть приглашение посетить РФ
- Священник пояснил, чем реальный брак отличается от общения с нейросетью
- Родной брат депутата Милонова погиб в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru