Лавров: Обсуждения санкций на Аляске не было

По его словам, многие эксперты, политики и официальные лица придерживаются мнения, что отмена рестрикций может сыграть негативную роль.

«Многие считают, что это перечеркнет достижения, которые мы сейчас достигли и которые сейчас у нас налицо в сфере укрепления своего технологического суверенитета», - подчеркнул министр.

Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что Евросюз не намерен каким-либо образом смягчать санкции против России, сообщает RT.

