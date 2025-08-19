Лавров: Обсуждения санкций на Аляске не было

Вопрос отмены санкций на российско-американской встрече на Аляске не обсуждался. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Трамп: Пока нет необходимости думать о санкциях против России

По его словам, многие эксперты, политики и официальные лица придерживаются мнения, что отмена рестрикций может сыграть негативную роль.

«Многие считают, что это перечеркнет достижения, которые мы сейчас достигли и которые сейчас у нас налицо в сфере укрепления своего технологического суверенитета», - подчеркнул министр.

Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что Евросюз не намерен каким-либо образом смягчать санкции против России, сообщает RT.

