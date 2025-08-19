В СССР лучше работали социальные лифты, а также было больше шансов на справедливость, поэтому люди ностальгируют по той эпохе. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила журналистам Sports24, что многие из россиян, ностальгирующих по СССР, даже «не жили там», а также сравнила эти светлые воспоминания со сказкой про «белого бычка». Вассерман заявил, что ностальгия по этому времени свойственна многим, однако не стоит жить прошлым.

«Полагаю, что ностальгия по СССР присуща, если не всем жившим в ту эпоху, то большей части. В том числе и мне. Я много изучал, почему в СССР возникли серьезные проблемы, которые в конечном счете и привели его к распаду. И, в общем-то, знаю, что эти проблемы в полной мере станет возможно преодолеть в близком будущем, где-то лет через 10. Что касается ностальгии, то, конечно, грустить о прошлом людям свойственно, но это не значит, что надо возвращаться туда. Надо разбираться, что тогда было хорошо, и стараться, чтобы сейчас хорошего становилось больше. Опираться при этом на прежний опыт необходимо, но и новый опыт для такого преодоления нужно накапливать», - рассказал он.