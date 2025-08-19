Шанс на справедливость: Вассерман объяснил, почему в СССР было лучше
Анатолий Вассерман заявил НСН, что жизнь в Советском Союзе была наиболее близка к идеалам русской цивилизации.
В СССР лучше работали социальные лифты, а также было больше шансов на справедливость, поэтому люди ностальгируют по той эпохе. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила журналистам Sports24, что многие из россиян, ностальгирующих по СССР, даже «не жили там», а также сравнила эти светлые воспоминания со сказкой про «белого бычка». Вассерман заявил, что ностальгия по этому времени свойственна многим, однако не стоит жить прошлым.
«Полагаю, что ностальгия по СССР присуща, если не всем жившим в ту эпоху, то большей части. В том числе и мне. Я много изучал, почему в СССР возникли серьезные проблемы, которые в конечном счете и привели его к распаду. И, в общем-то, знаю, что эти проблемы в полной мере станет возможно преодолеть в близком будущем, где-то лет через 10. Что касается ностальгии, то, конечно, грустить о прошлом людям свойственно, но это не значит, что надо возвращаться туда. Надо разбираться, что тогда было хорошо, и стараться, чтобы сейчас хорошего становилось больше. Опираться при этом на прежний опыт необходимо, но и новый опыт для такого преодоления нужно накапливать», - рассказал он.
Также депутат пояснил, что жизнь в ту эпоху была наиболее близка к идеалам русского человека, в ней были справедливость, что давало возможность проще продвигаться по карьере и улучшать свой уровень жизни.
«На протяжении большей части советской эпохи социальные лифты работали эффективнее, чем сейчас. Более того, именно ухудшение работы социальных лифтов стало одной из проблем, породивших кризис в позднесоветской эпохе. Тогда было больше шансов на справедливость. А для русской цивилизации справедливость, при всей своей расплывчатости, одно из ключевых понятий. Поэтому тогдашняя жизнь была ближе к идеалам русской цивилизации. Ну и кроме того, тогда было значительно больше возможностей объединения ради осмысленных целей, чем сейчас. А это, опять же, для русской цивилизации одно из ключевых понятий», - подытожил он.
Ранее стилист Александр Белов в беседе с НСН объяснил возвращение моды 2000-х и ностальгию по тому времени желанием зумеров адаптировать те вещи, которые им особенно приглянулись в детстве.
