Тревога заставляет женщин совершать необдуманные поступки и менять свое поведение, а неправильные советы приводят к распаду браку, рассказала психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.

Искусственный интеллект (ИИ) стал не только помощником в работе, но многие люди используют его как собеседника, чтобы разобраться в своих проблемах. Психолог назвала эту практику неверной и подчеркнула, что надо разобраться с собой, а не идти за советом к нейросетям.