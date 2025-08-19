Психолог назвала женскую тревожность главной причиной разводов
Женщины не хотят разбираться в себе, поэтому начинают искать проблему в окружающем мире, что приводит к разводу, заявила в пресс-центре НСН Кристина Егиазарова.
Тревога заставляет женщин совершать необдуманные поступки и менять свое поведение, а неправильные советы приводят к распаду браку, рассказала психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.
Искусственный интеллект (ИИ) стал не только помощником в работе, но многие люди используют его как собеседника, чтобы разобраться в своих проблемах. Психолог назвала эту практику неверной и подчеркнула, что надо разобраться с собой, а не идти за советом к нейросетям.
«К искусственному интеллекту обращаются женщины и в браке, и в отношениях, и одинокие. К нему не надо относиться как к самому близкому и родному человеку. Есть две категории девушек, которые проводят время с нейросетями: для одной группы мужчина слишком сильный и они чувствуют, что не могут самореализоваться, являются только матерями для общих детей, а у второй группы партнер кажется слишком слабым, а они сами все решают, такие достигаторы. Итог у них один и тот же — они разрушают свои браки, хотя причина только в тревожности, а не в мужчинах. Мир меняется очень быстро, мы не понимаем, что будет завтра, уходит почва из-под ног, а что мы делаем в этот момент? Пытаемся найти проблему в своем ближнем. На самом деле работать надо над своим состоянием, потому что высокий кортизол влияет на зачатие детей, на гормоны, на либидо и интимную жизнь в браке, а уровень тревоги превращает женщин в еще более властных и контролирующих, что может стрессовать партнера. Надо брать контроль над своим состоянием, а не жаловаться нейросетям», — отметила она.
Ранее иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН пояснил, чем реальный брак отличается от общения с нейросетью.
