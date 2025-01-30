Гильдия сценаристов США наградит Дэвида Линча посмертно
Американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч будет награжден премией WGA Awards за выдающиеся достижения в сценарном мастерстве посмертно. Такое решение было принято Гильдией сценаристов США (WGA), сообщает Deadline.
«Бескомпромиссное видение сценариста и режиссера Дэвида Линча раздвинуло границы кинопроизводства. Мы гордимся тем, что чтим его и его наследие», — заявила президент гильдии Мередит Стим.
Официальная церемония вручения наград WGA Awards состоится 15 февраля. Дэвид Линч умер 16 января.
Ранее режиссер Александр Сокуров назвал Дэвида Линча путеводной звездой русского кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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