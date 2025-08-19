Россиянам рассказали, когда отменят скидки на китайские автомобили

Он пояснил, что это связано с уменьшением запасом прошлогодних машин на складах дилеров, что привело к снижению давления на дистрибьюторов и продавцов.

По словам эксперта, скидочные программы постепенно начали сворачиваться.

«Реальная стоимость автомобиля на этом фоне начнёт увеличиваться. Но незначительно, скачка цен мы не ожидаем», — заключил Иванов.

Ранее в России начали фиксироваться случаи взлома мастер-аккаунтов китайских автомобилей Li Auto, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

