Россиянам рассказали, когда отменят скидки на китайские автомобили
Скидки на китайские машины в России начнут отменять с началом осени. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
Он пояснил, что это связано с уменьшением запасом прошлогодних машин на складах дилеров, что привело к снижению давления на дистрибьюторов и продавцов.
По словам эксперта, скидочные программы постепенно начали сворачиваться.
«Реальная стоимость автомобиля на этом фоне начнёт увеличиваться. Но незначительно, скачка цен мы не ожидаем», — заключил Иванов.
Ранее в России начали фиксироваться случаи взлома мастер-аккаунтов китайских автомобилей Li Auto, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru