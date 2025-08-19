Лавров: У Трампа есть приглашение посетить РФ
19 августа 202514:22
Президента США Дональда Трампа пригласили в Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, это приглашение на пресс-конференции на Аляске подтвердил российский президент Владимир Путин.
«Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно», - заключил глава МИД РФ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Трампу вместе с семьёй посетить Минск, сообщает RT.
