Лавров: У Трампа есть приглашение посетить РФ

Президента США Дональда Трампа пригласили в Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином

По его словам, это приглашение на пресс-конференции на Аляске подтвердил российский президент Владимир Путин.

«Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно», - заключил глава МИД РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Трампу вместе с семьёй посетить Минск, сообщает RT.

