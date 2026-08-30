Мошенничество или польза? В России узаконят овербукинг на авиарейсах

Овербукинг, что буквально переводится как «сверхбронирование», — ситуация, при которой компания продает или подтверждает больше билетов, мест или бронирований, чем может фактически предоставить. При этом в результате кому-то из клиентов не достается услуга, на которую он рассчитывал.

Политик подчеркнул, что при разработке правил будут учитывать интересы пассажиров, в том числе социально уязвимых категорий граждан. Он заметил, что за рубежом практика овербукинга воспринимается положительно, так как пассажиры получают дополнительные варианты компенсации.

При этом Никитин заявил, что овербукинг хотят разрешить только на направлениях с большим количеством регулярных перелетов. По его словам, там есть возможность быстро предложить пассажиру альтернативный рейс.