Мошенничество или польза? В России узаконят овербукинг на авиарейсах
В Минтрансе РФ предложили разрешить это только на направлениях с большим количеством регулярных перелетов.
В России собираются узаконить овербукинг на авиарейсах. В Минтрансе РФ предложили сделать это в рамках защиты прав пассажиров. Однако не все специалисты видят необходимость в овербукинге, а некоторые называют его мошенничеством.
УЗАКОНЯТ ОВЕРБУКИНГ
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Он добавил, что министерство подробно изучило международную практику овербукинга.
«В гражданской авиации безусловный приоритет — это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила для всей отрасли. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок», - приводит его слова РИА Новости.
Овербукинг, что буквально переводится как «сверхбронирование», — ситуация, при которой компания продает или подтверждает больше билетов, мест или бронирований, чем может фактически предоставить. При этом в результате кому-то из клиентов не достается услуга, на которую он рассчитывал.
Политик подчеркнул, что при разработке правил будут учитывать интересы пассажиров, в том числе социально уязвимых категорий граждан. Он заметил, что за рубежом практика овербукинга воспринимается положительно, так как пассажиры получают дополнительные варианты компенсации.
При этом Никитин заявил, что овербукинг хотят разрешить только на направлениях с большим количеством регулярных перелетов. По его словам, там есть возможность быстро предложить пассажиру альтернативный рейс.
«Важно закрепить в законодательстве требование: перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций. Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее», - уточнил политик.
Министр подчеркнул, что инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников. Он привел в пример ситуацию, при которой на рейс не являются некоторые пассажиры, из-за чего на борту появляются свободные места. При этом Никитин подчеркнул, что овербукинг позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.
В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в Воздушный кодекс в данной сфере, отметил министр. Он заверил, что все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон.
Однако председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков выступил против овербукинга в России.
«Овербукинг сейчас вне закона, потому что были случаи опротестования прокуратурой. Овербукинг можно квалифицировать как мошенничество: ты продал услугу, которую заведомо не можешь оказать. Процент неявок пассажиров составляет всего где-то 2-3%. На мой взгляд, отдельной нормы не нужно. Нужно просто не допустить легализации овербукинга. Альтернатива овербукингу — это то, что раньше называлось "пассажиры на подсадку". Сейчас практикует "Аэрофлот Шаттл". Когда есть ожидающие пассажиры, желающие улететь раньше, и остаются места, то сажают тех, кто хочет улететь раньше», - отметил он в разговоре с НСН.
КОМПЕНСАЦИЯ
Член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев в интервью РИА Новости объяснил, что по закону авиакомпании вправе продавать больше билетов, чем есть мест в самолете, чтобы избежать убытков.
«Договор воздушной перевозки — это обязательство доставить пассажира из одной точки в другую, при этом не обязательно тем бортом и в то время, которое указано в билете», - уточнил юрист.
По его словам, авиакомпании постоянно собирают данные в том числе о количестве пассажиров, которые отменяют поездки, опаздывают либо не приходят на конкретные рейсы. Затем они продают «лишние» билеты в соответствии с собранными данными. При этом, по словам юриста, авиакомпании придется нести финансовую ответственность, если ее подсчеты окажутся некорректными.
Он рассказал, что в качестве компенсации за перенос рейса пассажиры могут получить деньги, питание или размещение в гостинице от авиакомпании.
«В соответствии с Федеральными авиационными правилами, необходимо на стойке регистрации сразу просить выдать письменный отказ в посадке с указанием причины», - приводит слова юриста РИА Новости.
ШТРАФ
При этом Дмитрий Голендяев объяснил, что, если опоздание из-за переноса рейса грозит путешественнику срывом заселения в отель, важной встречи или другими потерями, согласно статье 120 Воздушного кодекса РФ «Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира», перевозчик должен выплатить по 100 рублей штрафа за каждый час просрочки, но не более 50% от стоимости билета.
Однако, заметил юрист, исключениями являются обстоятельства непреодолимой силы или устранение неисправности, угрожающей безопасности пассажиров. Кроме штрафа, добавил Голендяев, пассажир может потребовать возмещения реальных убытков в полном объеме сверх суммы штрафа, например, если из-за задержки рейса была потеряна оплаченная в отеле ночь.
До этого в Госдуме предложили увеличить в два раза штраф перевозчикам за овербукинг и обязать их выплачивать пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50% от суммы назначенного штрафа.
Известно, что отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто квалифицируют по статье 14.4 КоАП РФ, согласно которой штраф для юрлиц составляет до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 50 тысяч рублей.
Депутаты подчеркнули важность закрепления того, что автоматическая компенсация должна выплачиваться независимо от возврата стоимости билета, предоставления альтернативной перевозки, обслуживания в аэропорту, а также права пассажира на возмещение фактически понесенных убытков, компенсацию морального вреда и иные предусмотренные законом выплаты, пишет РИА Новости.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что от 10 до 20% гостей не заезжают в гостиницы по брони, а овербукинг позволяет отелям увеличивать загрузку и снижать цены, но потребители не должны от этого страдать.
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