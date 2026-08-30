В России планируют узаконить овербукинг на авиарейсах

По его словам, для гражданской авиации приоритет — доступность полетов, повышение мобильности людей и защита прав и интересов пассажиров. Ведомство изучило международный опыт применения овербукинга. Никитин указал, что данный этот механизм изначально создавался для более эффективного использования мест на рейсах, поскольку часть пассажиров не приходит на посадку. При наличии свободных кресел в самолете после неявки пассажиров овербукинг предлагает возможность перелета тем, кому необходимо отправиться в путь в ближайшее время.

Итоговые решения будут приняты после обсуждения с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

Нужно не допустить легализации овербукинга, так как это не желание авиакомпании подстраховаться, а погоня за сверхприбылью. Об этом НСН рассказал председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков.

