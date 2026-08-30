В России планируют узаконить овербукинг на авиарейсах
Министерство транспорта России разрабатывает изменения, которые закрепят возможность использования овербукинга на авиарейсах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.
По его словам, для гражданской авиации приоритет — доступность полетов, повышение мобильности людей и защита прав и интересов пассажиров. Ведомство изучило международный опыт применения овербукинга. Никитин указал, что данный этот механизм изначально создавался для более эффективного использования мест на рейсах, поскольку часть пассажиров не приходит на посадку. При наличии свободных кресел в самолете после неявки пассажиров овербукинг предлагает возможность перелета тем, кому необходимо отправиться в путь в ближайшее время.
Итоговые решения будут приняты после обсуждения с учетом позиций всех заинтересованных сторон.
Нужно не допустить легализации овербукинга, так как это не желание авиакомпании подстраховаться, а погоня за сверхприбылью. Об этом НСН рассказал председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД РФ заявили о подготовке Молдавии к войне с Россией
- СМИ: Мировой экономике грозит хаос из-за потепления Тихого океана
- МИД РФ: США могут применить ядерное оружие в Европе
- Том Харди выпустил рэп-альбом
- Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе
- СМИ сообщили о резком росте числа случаев выхода ИИ из-под контроля
- В «Читай-городе» назвали книги, которые летом россияне покупали чаще всего
- «Welcome, Kanye!»: Баста пригласил Канье Уэста в тур по России
- Умер актер «Обратной стороны Луны» Макс Максимов
- Фицо прокомментировал вопрос немецкого журналиста об убийстве русских