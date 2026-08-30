МО: Силы ПВО ночью сбили почти 500 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 часов по московскому времени 29 августа до 08:00 утра 30-го.

Отмечается, что дроны ВСУ были уничтожены над Ленинградским, Брянским, Белгородским, Калужским, Курским, Тверским, Смоленским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА удалось сбить над Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

Ранее в России опровергли планы о мобилизации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».