МО: Силы ПВО ночью сбили почти 500 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 30 августа российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 494 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 часов по московскому времени 29 августа до 08:00 утра 30-го.
Отмечается, что дроны ВСУ были уничтожены над Ленинградским, Брянским, Белгородским, Калужским, Курским, Тверским, Смоленским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА удалось сбить над Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
Ранее в России опровергли планы о мобилизации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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