Не повод для паники: Технические посадки на авиарейсах назвали нормой

Технические посадки во время перелёта не считаются нарушением правил, хотя и могут нести для авиакомпании репутационные риски, сказал НСН Андрей Лухин.

Технические посадки по время авиарейсов — распространённая и вполне легитимная практика, о которой пассажиров обязаны информировать при покупке билетов, сказал НСН юрист Андрей Лухин.

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Российские авиапутешественники сообщают о вынужденных технических остановках во время перелетов, которые изначально заявлены как прямые. Как отмечает MSK1.RU, из-за дозаправки время в пути увеличивается минимум на час. Лухин отметил, что подобные рейсы не считаются нарушением правил, хотя и могут нести для авиакомпании репутационные риски.

«Это совершенно нормальная практика. Такие рейсы считаются прямыми. Обычно пассажиров информируют о том, что будет техническая посадка. При покупке билетов, как правило, указывается, что предусмотрена посадка в таком‑то аэропорту. Пассажир должен быть в курсе. В целом это не является нарушением каких‑либо правил. Скорее, это репутационный риск для авиакомпании. Такая практика существует во всём мире. Например, если нужно лететь на большое расстояние, а у авиакомпании есть только среднемагистральные самолёты. Подобная схема никак не влияет на ценообразование», — сказал собеседник НСН.

Ранее гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачёв сказал НСН, что все риски, связанные с вынужденными уходами самолётов на запасные аэродромы, закладываются в стоимость авиабилетов.

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ФОТО: ТАСС/Алеев Егор
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