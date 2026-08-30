СМИ: Ракеты РФ «Бандероль» заблокировали черноморские порты Украины
Новые российские ракеты «Бандероль» заблокировали украинские черноморские порты, сообщает The Telegraph.
Издание назвало это оружие «быстрым и высокосмертоносным». С момента начала серийного производства в июле ракеты превратили черноморское побережье Украины в опасную зону. В портах Черноморска и Одессы коммерческое судоходство практически полностью остановилось.
Газета пишет, что пуски этих ракет стали частью стратегии Москвы по подавлению морской торговли Украины, чтобы корабли не заходили в порты Одесса, Черноморск и Южный. Вего три «Бандероли» способны за несколько минут «выпотрошить» целое грузовое судно благодаря своей скорости (более 640 километров в час) и способности нести 114-килограммовую взрывоосколочную боеголовку. При детонации боеприпаса возникает очень мощная взрывная волна, которая выбрасывает на большое расстояние множество осколков.
Ранее стало известно, что военные грузы НАТО стоят на границе из-за ударов по портам Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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