СМИ: Российских школьников кормят в столовых некачественной едой
Около 60% рациона бесплатного питания российских школьников имеет низкий коэффициент качества, сообщают «Известия».
В нем не выполняются нормы по наличию полезных продуктов животного происхождения и фруктов. В двух из трех школьных меню нормы по сахару превышены более чем на 50%.
Спустя шесть лет после введения бесплатного питания для всех учеников младших классов в стране до сих пор не синхронизировано законодательство в этой сфере. Одни нормы противоречат другим, а судебные решения нарушают логику субсидирования данной отрасли. Таким образом, сегодня детей в школе кормят далеко не самой полезной едой и это оказывается законно.
При этом блюда должны соответствовать суточным наборам продуктов и калорийности для каждой возрастной группы с учетом сезонности и национальных традиций.
Школьные столовые предлагают ученикам полезные каши, но дома их приучают к вредной еде, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
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