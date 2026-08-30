СМИ: Российских школьников кормят в столовых некачественной едой

В нем не выполняются нормы по наличию полезных продуктов животного происхождения и фруктов. В двух из трех школьных меню нормы по сахару превышены более чем на 50%.

Спустя шесть лет после введения бесплатного питания для всех учеников младших классов в стране до сих пор не синхронизировано законодательство в этой сфере. Одни нормы противоречат другим, а судебные решения нарушают логику субсидирования данной отрасли. Таким образом, сегодня детей в школе кормят далеко не самой полезной едой и это оказывается законно.

При этом блюда должны соответствовать суточным наборам продуктов и калорийности для каждой возрастной группы с учетом сезонности и национальных традиций.

Школьные столовые предлагают ученикам полезные каши, но дома их приучают к вредной еде, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

