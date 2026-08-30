МО: Силы ПВО сбили 804 БПЛА ВСУ и 5 снарядов HIMARS
Российские силы ПВО уничтожили 804 украинских беспилотника, 14 управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, добавили в ведомстве, силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударных дронов поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов и логистические центры, используемые ВСУ.
В МО уточнили, что также были ликвидированы места сборки и хранения беспилотников, комплектующих к ним и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 30 августа российские силы ПВО сбили над территорией страны 494 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В РФ хотят ужесточить ответственность за нападения на врачей
- Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье увеличилось до 38
- В РФ изменят правила отзыва сотрудников из отпуска
- Хинштейн: В Курской области из-за атаки ВСУ пострадали 2 человека
- МО: Силы ПВО сбили 804 БПЛА ВСУ и 5 снарядов HIMARS
- МО: ВС РФ освободили Великий Прикол и Садки
- МО: ВС РФ в Киеве поразили склады со взрывчатыми веществами
- МО: Силы ПВО ночью сбили почти 500 БПЛА ВСУ
- Мошенничество или польза? В России узаконят овербукинг на авиарейсах
- Назван способ увеличить размер пенсии на 10%