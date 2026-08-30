МО: Силы ПВО сбили 804 БПЛА ВСУ и 5 снарядов HIMARS

Кроме того, добавили в ведомстве, силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударных дронов поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов и логистические центры, используемые ВСУ.

В МО уточнили, что также были ликвидированы места сборки и хранения беспилотников, комплектующих к ним и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 30 августа российские силы ПВО сбили над территорией страны 494 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».