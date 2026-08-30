МО: ВС РФ в Киеве поразили склады со взрывчатыми веществами
Минувшей ночью 30 августа российские военные в Киеве поразили промпредприятие комбинат асбестоцементных изделий, в складских помещениях которого хранились взрывчатые вещества в интересах научно-технической и инженерной компании ООО «Умные боеприпасы». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Известно, что предприятие производило дроны и боеприпасы к ним. Отмечается, что поражение было нанесено ударными беспилотниками.
В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с полученными указаниями, ВС РФ начали готовить массированные удары по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки украинских военных по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.
Ранее в МО сообщили, что ночью 30 августа российские силы ПВО сбили над территорией страны 494 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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