МО: ВС РФ в Киеве поразили склады со взрывчатыми веществами

Известно, что предприятие производило дроны и боеприпасы к ним. Отмечается, что поражение было нанесено ударными беспилотниками.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с полученными указаниями, ВС РФ начали готовить массированные удары по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки украинских военных по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

Ранее в МО сообщили, что ночью 30 августа российские силы ПВО сбили над территорией страны 494 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».