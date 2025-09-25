Турагентства назвали «популизмом» проект об овербукинге в отелях

Россияне с овербукингом почти не сталкиваются, все проблемы с недостатком номеров решаются на месте, заявил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Проблема овербукинга в России - настолько редкое явление, что никакой необходимости принимать в связи с этим законопроект нет, тем более не ясно, как будет контролироваться его исполнение, рассказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

В Госдуму планируют внести законопроект, который обяжет отели и иные средства размещения в случае овербукинга подыскивать туристам другие варианты вне зависимости от того, как была сделана бронь — напрямую, через туроператора или агрегатор. Номер должен быть категорией выше или равноценным. Предлагать размещение классом ниже можно только с согласия гостя и с компенсацией. Аналогичные нормы есть и в проекте правил оказания гостиничных услуг. Но этого, как считают в Госдуме, недостаточно, пишут «Известия».

Неподъемно для местных: Сколько стоит путешествие по Карелии
«В пакетных турах, если человек едет за рубеж и там происходит овербукинг, ответственность за это несет туроператор и турагент. Но в последнее время это крайне редкая ситуация. Здесь не нужен никакой законопроект. В России с овербукингом обычно не сталкиваются, потому что все на русском языке говорят и все можно решить на месте. Этот законопроект - популизм чистой воды. Кто будет контролировать исполнение данного законодательства?» - заявил Голов.

При этом глава союза добавил, что Госдума несколько лет не может принять поправки к устаревшему закону о туризме.

«У нас закон о туризме четвертый год никак не примут, а мы пытаемся какие-то законы про овербукинг принять. Невозможно жить и работать по закону о туризме, который был принят 30 лет назад», - считает Голов.

Ранее Сергей Голов рассказал НСН, что новым железнодорожным направлением от Москвы до Алма-Аты будут пользоваться единицы из-за слишком высоких цен, сопоставимых со стоимостью авиабилетов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗаконопроектВнутренний ТуризмОтели

Горячие новости

Все новости

партнеры