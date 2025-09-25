Проблема овербукинга в России - настолько редкое явление, что никакой необходимости принимать в связи с этим законопроект нет, тем более не ясно, как будет контролироваться его исполнение, рассказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

В Госдуму планируют внести законопроект, который обяжет отели и иные средства размещения в случае овербукинга подыскивать туристам другие варианты вне зависимости от того, как была сделана бронь — напрямую, через туроператора или агрегатор. Номер должен быть категорией выше или равноценным. Предлагать размещение классом ниже можно только с согласия гостя и с компенсацией. Аналогичные нормы есть и в проекте правил оказания гостиничных услуг. Но этого, как считают в Госдуме, недостаточно, пишут «Известия».