Турагентства назвали «популизмом» проект об овербукинге в отелях
Россияне с овербукингом почти не сталкиваются, все проблемы с недостатком номеров решаются на месте, заявил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Проблема овербукинга в России - настолько редкое явление, что никакой необходимости принимать в связи с этим законопроект нет, тем более не ясно, как будет контролироваться его исполнение, рассказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
В Госдуму планируют внести законопроект, который обяжет отели и иные средства размещения в случае овербукинга подыскивать туристам другие варианты вне зависимости от того, как была сделана бронь — напрямую, через туроператора или агрегатор. Номер должен быть категорией выше или равноценным. Предлагать размещение классом ниже можно только с согласия гостя и с компенсацией. Аналогичные нормы есть и в проекте правил оказания гостиничных услуг. Но этого, как считают в Госдуме, недостаточно, пишут «Известия».
«В пакетных турах, если человек едет за рубеж и там происходит овербукинг, ответственность за это несет туроператор и турагент. Но в последнее время это крайне редкая ситуация. Здесь не нужен никакой законопроект. В России с овербукингом обычно не сталкиваются, потому что все на русском языке говорят и все можно решить на месте. Этот законопроект - популизм чистой воды. Кто будет контролировать исполнение данного законодательства?» - заявил Голов.
При этом глава союза добавил, что Госдума несколько лет не может принять поправки к устаревшему закону о туризме.
«У нас закон о туризме четвертый год никак не примут, а мы пытаемся какие-то законы про овербукинг принять. Невозможно жить и работать по закону о туризме, который был принят 30 лет назад», - считает Голов.
