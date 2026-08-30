Хинштейн: В Курской области из-за атаки ВСУ пострадали 2 человека

Утром 30 августа в Курской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ пострадали два человека. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, одна из атак произошла в селе Белица Беловского района. Там пострадал 51-летний мужчина, у которого диагностировали слепые осколочные ранения головы, шеи, правого плеча и спины.