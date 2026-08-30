Хинштейн: В Курской области из-за атаки ВСУ пострадали 2 человека

Утром 30 августа в Курской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ пострадали два человека. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, одна из атак произошла в селе Белица Беловского района. Там пострадал 51-летний мужчина, у которого диагностировали слепые осколочные ранения головы, шеи, правого плеча и спины.

МО: ВС РФ освободили Великий Прикол и Садки

Еще одно ЧП случилось на автомобильной дороге Белица-Коммунар, добавил политик. Он уточнил, что там был ранен 59-летний мужчина, у которого обнаружили травмы головы.

Хинштейн рассказал, что пострадавших доставят в Курскую областную больницу, и врачи окажут им всю необходимую помощь.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что в поселке Пристень 34‑летний мужчина получил тяжелые травмы из‑за детонации предмета, который он поднял с земли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:Александр ХинштейнКурская ОбластьПострадавшиеВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры