Хинштейн: В Курской области из-за атаки ВСУ пострадали 2 человека
Утром 30 августа в Курской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ пострадали два человека. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, одна из атак произошла в селе Белица Беловского района. Там пострадал 51-летний мужчина, у которого диагностировали слепые осколочные ранения головы, шеи, правого плеча и спины.
Еще одно ЧП случилось на автомобильной дороге Белица-Коммунар, добавил политик. Он уточнил, что там был ранен 59-летний мужчина, у которого обнаружили травмы головы.
Хинштейн рассказал, что пострадавших доставят в Курскую областную больницу, и врачи окажут им всю необходимую помощь.
Ранее губернатор Курской области сообщил, что в поселке Пристень 34‑летний мужчина получил тяжелые травмы из‑за детонации предмета, который он поднял с земли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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