Туристы из Европы, так или иначе, приезжают в Россию, несмотря на санкции, однако этот поток существенно уступает другим странам, в первую очередь, Китаю. Об этом в комментарии НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Продажа туристических поездок в Россию оказалась под полным запретом в странах Евросоюза в рамках санкций. Всем туроператорам и профильным сайтам запрещено продвижение страны как направления для поездки в отпуск, сообщил РИА Новости аналитик и юрист из Португалии Алешандри Геррейру. Жителям ЕС, желающим поехать в Россию, приходится планировать свое путешествие самостоятельно.

«В целом по странам в плане въезда Китай - безоговорочный лидер, с учетом безвиза и обширной логистики. Страны Ближнего Востока к нам также едут, несмотря на падение турпотока после 28 февраля, когда началась операция против Ирана. С мая поток постепенно восстанавливается и продолжает расти. В основном это Арабские Эмираты. Из Турции туристы тоже присутствуют. Есть въездной туристический поток еще из Вьетнама и Таиланда. Присутствие Индии, на удивление, гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», - отметил собеседник НСН.