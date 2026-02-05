Овербукинг — ситуация, когда перевозчик продает больше билетов, чем мест в самолете, страхуя себя от возможных убытков. По словам Гусарова, нужно вынести это явление в отдельную правовую норму.

«Предложение состоит в том, чтобы штрафовать авиакомпании на сумму стоимости билета. По сути, это не возврат, авиакомпания все равно пассажира перевозит. Из-за овербукинга авиакомпания должна будет заплатить пассажиру штраф в размере стоимости билета. Проблема эта будет до тех пор, пока мы будем вести себя по-страусиному, делая вид, что у нас нет такого явления, как овербукинг. Пора уже просто создать отдельную правовую норму, вписать ее в воздушный или гражданский кодекс. Невозможно будет штрафовать авиакомпанию за овербукинг до того момента, пока такое понятие не закрепится. Его нужно объяснить, описать. Не стоит забывать, что овербукинг бывает и не по вине авиакомпании. Бывают и технические изменения, например, при замене самолета может оказаться, что в новом лайнере на два кресла меньше», — добавил эксперт.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что если Минтранс официально признает овербукинг, авиакомпании будут продавать по два-три билета на каждое пассажирское место.

