В России призвали узаконить овербукинг авиабилетов

Пора уже создать отдельную правовую норму для овербукинга и четко обозначить порядок компенсаций и возможных действий в такой ситуации, сказал НСН Роман Гусаров.

В России необходимо разъяснить понятие овербукинга, а только потом говорить о штрафах и компенсациях за него, сказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

Пассажирам российских авиакомпаний могут компенсировать полную стоимость авиабилета в случаях овербукинга. С таким предложением Генпрокуратура обратилась в Минтранс РФ после рассмотрения многочисленных жалоб граждан на отказ в вылете в 2025 году. Гусаров отметил, что овербукинг не является нарушением договора о перевозке пассажиров.

«Сам факт овербукинга еще не является односторонним отказом от выполнения авиакомпанией договора о перевозке. Покупка билета на самолет — заключение юридического договора. Соответственно, когда мы рассматриваем перевозку как договор, то если какая-то сторона отказывается от выполнения своих обязательств, то она должна вернуть абсолютно всю полученную плату за свои услуги. Бывают ситуации, когда авиакомпания не отказывается перевезти пассажира, а переносит его полет на какое-то время. Вот здесь тогда действительно встает вопрос: вроде бы авиакомпания собирается выполнить условия договора, но при этом пассажир теряет время, может быть, теряет пересадку или еще что-то. Если подобное происходит, то пассажир может в любом случае истребовать убытки с авиакомпании. Это уже судебная история, без которой авиакомпания ничего не компенсирует», — сказал собеседник НСН.
Овербукинг — ситуация, когда перевозчик продает больше билетов, чем мест в самолете, страхуя себя от возможных убытков. По словам Гусарова, нужно вынести это явление в отдельную правовую норму.

«Предложение состоит в том, чтобы штрафовать авиакомпании на сумму стоимости билета. По сути, это не возврат, авиакомпания все равно пассажира перевозит. Из-за овербукинга авиакомпания должна будет заплатить пассажиру штраф в размере стоимости билета. Проблема эта будет до тех пор, пока мы будем вести себя по-страусиному, делая вид, что у нас нет такого явления, как овербукинг. Пора уже просто создать отдельную правовую норму, вписать ее в воздушный или гражданский кодекс. Невозможно будет штрафовать авиакомпанию за овербукинг до того момента, пока такое понятие не закрепится. Его нужно объяснить, описать. Не стоит забывать, что овербукинг бывает и не по вине авиакомпании. Бывают и технические изменения, например, при замене самолета может оказаться, что в новом лайнере на два кресла меньше», — добавил эксперт.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что если Минтранс официально признает овербукинг, авиакомпании будут продавать по два-три билета на каждое пассажирское место.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
