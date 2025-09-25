Авиапассажирам напомнили о необходимости иметь бумажный билет
Роман Гусаров напомнил НСН, что пассажира могут не пустить на рейс за отсутствие бумажного билета, опоздание, габаритную ручную кладь и в случае овербукинга.
Авиакомпания вправе отказать в посадке на рейс, если пассажир не предоставит распечатанный посадочный талон, так что он должен быть на руках вне зависимости от того, прошел человек электронную или физическую регистрацию. Об этом НСН рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Семью из России отказались пускать в самолет на рейс из турецкой Антальи до Москвы без бумажных посадочных талонов, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации. Уточняется, что у пассажиров были оформлены электронные билеты, и они прибыли в аэропорт без багажа менее чем за час до окончания посадки, но не смогли улететь. Семья потребовала компенсации с авиакомпании, однако позднее суд встал на сторону авиаперевозчика. Гусаров разобрал ситуацию.
«Если бы они прибыли за час, они бы пошли на стойку регистрации, и там бы им распечатали посадочные талоны. Из этого можно сделать вывод, что они прибыли в аэропорт, когда регистрация была уже окончена. А она заканчивается обычно за 40 минут. Потому что пассажир не обязан регистрироваться удаленно, он может это сделать в аэропорту. Значит информация не совсем корректна. Сегодня как в аэропортах, так и в РЖД, можно показать паспорт и вас без билета посадят на поезд. Просто по паспорту найдут в базе. Примерно также работает и в авиации. Но дело в том, что согласно российскому законодательству, ни в самолет, ни в поезд вас могут не пустить, если у вас нет бумажного билета, несмотря на то, что их не всегда требуют предъявлять. Мы делаем вывод, что авиакомпания имела право не пустить пассажиров в самолет», - рассказал он.
Гусаров отметил, что есть лишь три варианта корректной регистрации на рейс.
«Если человек зарегистрировался заранее, он либо в любом случае распечатывает посадочный талон, либо приезжает заранее, чтобы его распечатать на стойке регистрации, либо приезжает без регистрации и регистрируется уже в аэропорту», - уточнил он.
Также Гусаров назвал и другие причины, по которым пассажирам могут отказать в посадке на рейс.
«Человек просто опоздал на посадку. Или он везет ручную кладь, которая превышает допустимый габарит и отказывается ее сдать в багаж. Человек, например, может быть с ограниченными возможностями, и его размещение требует специальных условий полета. Если он не уведомил авиакомпанию заранее, то она может ему отказать. Ну, бывает, в конце концов, элементарный овербукинг, когда на рейс приходит больше пассажиров, чем вмещается в самолет», - подытожил он.
Ранее Гусаров заявил НСН, что сама авиакомпания не имеет права кого бы то ни было штрафовать — это прерогатива сотрудников полиции, однако слишком жестко наказывать за преждевременный подъем с места не стоит.
