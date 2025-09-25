«Если бы они прибыли за час, они бы пошли на стойку регистрации, и там бы им распечатали посадочные талоны. Из этого можно сделать вывод, что они прибыли в аэропорт, когда регистрация была уже окончена. А она заканчивается обычно за 40 минут. Потому что пассажир не обязан регистрироваться удаленно, он может это сделать в аэропорту. Значит информация не совсем корректна. Сегодня как в аэропортах, так и в РЖД, можно показать паспорт и вас без билета посадят на поезд. Просто по паспорту найдут в базе. Примерно также работает и в авиации. Но дело в том, что согласно российскому законодательству, ни в самолет, ни в поезд вас могут не пустить, если у вас нет бумажного билета, несмотря на то, что их не всегда требуют предъявлять. Мы делаем вывод, что авиакомпания имела право не пустить пассажиров в самолет», - рассказал он.

Гусаров отметил, что есть лишь три варианта корректной регистрации на рейс.

«Если человек зарегистрировался заранее, он либо в любом случае распечатывает посадочный талон, либо приезжает заранее, чтобы его распечатать на стойке регистрации, либо приезжает без регистрации и регистрируется уже в аэропорту», - уточнил он.

Также Гусаров назвал и другие причины, по которым пассажирам могут отказать в посадке на рейс.

«Человек просто опоздал на посадку. Или он везет ручную кладь, которая превышает допустимый габарит и отказывается ее сдать в багаж. Человек, например, может быть с ограниченными возможностями, и его размещение требует специальных условий полета. Если он не уведомил авиакомпанию заранее, то она может ему отказать. Ну, бывает, в конце концов, элементарный овербукинг, когда на рейс приходит больше пассажиров, чем вмещается в самолет», - подытожил он.

Ранее Гусаров заявил НСН, что сама авиакомпания не имеет права кого бы то ни было штрафовать — это прерогатива сотрудников полиции, однако слишком жестко наказывать за преждевременный подъем с места не стоит.

