МО: ВС РФ освободили Великий Прикол и Садки

Российские военные взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенных пунктов приняли участие подразделения группировки войск «Север». До этого в МО объявили о взятии под контроль Храповщины в Сумской области, а также Рубежного и Новоандреевки в ДНР.

Ранее в министерстве сообщили, что ночью 30 августа ВС РФ в Киеве поразили промпредприятие комбинат асбестоцементных изделий, в складских помещениях которого хранились взрывчатые вещества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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