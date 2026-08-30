МО: ВС РФ освободили Великий Прикол и Садки
Российские военные взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенных пунктов приняли участие подразделения группировки войск «Север». До этого в МО объявили о взятии под контроль Храповщины в Сумской области, а также Рубежного и Новоандреевки в ДНР.
Ранее в министерстве сообщили, что ночью 30 августа ВС РФ в Киеве поразили промпредприятие комбинат асбестоцементных изделий, в складских помещениях которого хранились взрывчатые вещества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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