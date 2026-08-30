Назван способ увеличить размер пенсии на 10%
Размер пенсии в России может увеличиться примерно на 10% за год, сообщает ТАСС со ссылкой на Социальный фонд России.
Это произойдет, если гражданин отложит ее назначение и продолжит работать. Если у человека хорошая зарплата и он продолжает работать, обходясь без пенсии, отсрочка увеличит ее размер - около 10% в год и почти половина за пять лет.
Увеличить размер пенсионных выплат также можно за счет работы после достижения пенсионного возраста и повышения страховой пенсии, а также благодаря накопительной части, которая зависит от доходов человека.
Средняя пенсия неработающих россиян в июле достигла почти 26 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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