Назван способ увеличить размер пенсии на 10%

Это произойдет, если гражданин отложит ее назначение и продолжит работать. Если у человека хорошая зарплата и он продолжает работать, обходясь без пенсии, отсрочка увеличит ее размер - около 10% в год и почти половина за пять лет.

Увеличить размер пенсионных выплат также можно за счет работы после достижения пенсионного возраста и повышения страховой пенсии, а также благодаря накопительной части, которая зависит от доходов человека.

Средняя пенсия неработающих россиян в июле достигла почти 26 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

