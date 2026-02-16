«Если человек пьян настолько, что он не в состоянии самостоятельно передвигаться, то его могут отстранить от полета, не пустить в самолет. Он является угрозой безопасности для других пассажиров, потому что он в случае экстренной эвакуации или посадки может просто упасть в проходе, мешая всем выходить. Это просто вопросы безопасности. Но законом не прописано, как определить ту самую степень опьянения, только визуально. Сотрудники транспортной полиции должны подтвердить, что человек находится в неадекватном состоянии. Это бывает редко. Отказ пассажиру в посадке – это крайне редкий случай, потому что в аэропорту напиться до неадекватного состояния очень сложно. Более того, в аэропорту алкоголь недешевый. А тот, кто может себе позволить дорогой алкоголь, обычно не напивается», - рассказал он.

Ранее Гусаров рассказал НСН, как россияне могут вернуть деньги за полеты на самолетах.

