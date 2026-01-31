МО расширило список запрещающих службу по контракту при мобилизации болезней

КОМУ СЛУЖИТЬ НЕЛЬЗЯ?

В Министерстве обороны России расширили список болезней, наличие у человека которых запрещает службу по контракту при мобилизации. Речь идет о лицах, ограниченно годных к военной службе.

Соответствующий документ подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Проект приказа был опубликован еще в сентябре 2025 года. Согласно документу, размещенному накануне на официальном портале правовой информации, перечень заболеваний увеличивается до 35. Раньше в списке их было 26, напоминает RT.