МО расширило список запрещающих службу по контракту при мобилизации болезней

Перечень таких заболеваний увеличился до 35 пунктов.

В России дополнили список недугов, при которых запрещено служить по контракту при мобилизации граждан. Кроме того, в 2025 году в Министерстве обороны России предложили изменить категории годности для граждан с рядом заболеваний.

КОМУ СЛУЖИТЬ НЕЛЬЗЯ?

В Министерстве обороны России расширили список болезней, наличие у человека которых запрещает службу по контракту при мобилизации. Речь идет о лицах, ограниченно годных к военной службе.

Соответствующий документ подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Проект приказа был опубликован еще в сентябре 2025 года. Согласно документу, размещенному накануне на официальном портале правовой информации, перечень заболеваний увеличивается до 35. Раньше в списке их было 26, напоминает RT.

Отмечается, что он был расширен в том числе за счет включения такого заболевания, как, например, сахарный диабет вообще. До этого в перечень входил лишь сахарный диабет I типа. Кроме того, теперь среди пунктов также указаны врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций.

В качестве болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации, в обновленном списке также есть последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности и других заболеваний.

ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ГОДНОСТИ

В феврале прошлого года в Минобороны России скорректировали действующее с 2013 года Положение о военно-врачебной экспертизе граждан, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу, в том числе по контракту, передает RT. В связи с этим по части болезней изменились категории годности.

Так, в ведомстве предложили рассмотреть изменения для больных сифилисом, гипертонической болезнью, шизофренией, невротическими расстройствами и расстройством личности. При этом отмечается, что категории годности по одинаковым болезням у военнослужащих, относящихся к разным графам, могут отличаться.

В Минобороны объяснили, что опыт массового освидетельствования военнослужащих во время проведения спецоперации на Украине выявил неточности в расписании болезней, при этом ряд диагностических критериев требует их приведения к современным подходам.

«В условиях СВО и желания поступить на службу большого числа людей такие изменения дают возможность пройти повторное освидетельствование для прохождения военной службы», - добавили в интервью «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Всего существует пять категорий годности. Первая («А») означает «годен без ограничений». Вторая категория «Б» подразумевает годность с незначительными ограничениями. Согласно третьей категории («В»), гражданин ограниченно годен к службе, поэтому не подлежит призыву в мирное время.

При этом лица с категорией «Г» временно не годны к службе. Им предоставляется отсрочка сроком до года на период прохождения лечения или наблюдения врачом. Последняя категория «Д» означает, что человек не годен к службе. Таким гражданам выдается военный билет с отметкой о полном освобождении от военной службы.

В Минобороны предложили скорректировать категории для военнообязанных с диагнозом «сифилис». До этого в военных комиссариатах лицам с первичным, вторичным и скрытым сифилисом, когда в течение года после завершения лечения его ранних форм отмечается постепенное снижение титра антител, но полного выздоровления не наблюдается, присваивали категорию годности «В».

Однако, согласно поправкам, таким призывникам предложили присваивать категорию годности «Б4». По ней можно служить в инженерных и железнодорожных войсках, связистами, техниками, охранниками ВОХР. При этом новобранцев и контрактников с такой формой сифилиса все еще относят к категориям годности «Б» и «А» соответственно.

Кроме того, призывникам с гипертонической болезнью I стадии (при давлении 160/100) предложили ставить категорию годности «Б3». Они смогут служить мотострелками, водителями бронетранспортеров, в карауле и химвойсках. При этом у новобранцев будет категория «Б», а у контрактников — «А».

Между тем, для кандидатов в контрактники с диагнозом «шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства и аффективные расстройства» категорию «Д» изменили на «В» «при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях».

При этом контрактникам с диагнозами «невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» и «расстройства личности» изменили категорию «Д» на «В» «при резко выраженных стойких болезненных проявлениях».

В свою очередь лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения из-за употребления психоактивных веществ вместо категории «В» предложили присваивать «Б». Уточняется, что это относится только к контрактникам, имеющим «умеренные и незначительные» нарушения.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что в 2025 году контракт с ВС РФ подписали свыше 400 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

