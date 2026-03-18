Польский суд решил экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину

Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать на Украину российского археолога Александра Бутягина. Как пишет РИА Новости, об этом заявил адвокат учёного Адам Доманьский.

По словам юриста, это защита Бутягина намерена обжаловать решение суда.

Сам археолог назвал постановление «абсолютно ожидаемым».

Ранее сотрудник Эрмитажа и преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета Александр Бутягин был задержан в Польше по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
