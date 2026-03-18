«Всех организованных туристов уже вывезли из стран Ближнего Востока. Я сам находился в Дубае с 28 февраля по 6 марта. Могу сказать, что российскую систему по вывозу своих граждан на Родину иностранные туристы ставили в пример своим правительствам. На 3-6 марта больше половины рейсов на табло в дубайских аэропортах были в Россию. Хотел бы поблагодарить всех туроператоров. Ни один организованный турист не был брошен в тяжелой ситуации: все были размещены, у всех было питание, всех доставляли к рейсам, когда это требовалось. Взаимодействие между туроператорами, авиакомпаниями, общественными и государственными структурами было налажено. За последние шесть лет мы сталкиваемся с подобной ситуацией третий раз. Безусловно, сразу было заметно, что принцип действий для многих был понятен сразу», — сказал собеседник НСН.

С 3 марта 2026 года туроператоры обязаны полностью возмещать стоимость туров на Ближний Восток за счёт фонда персональной ответственности. Такая мера введена из‑за обострения конфликта в регионе, закрытия воздушного пространства и массовых отмен туристических поездок. По данным аналитиков, уже в марте и апреле было аннулировано около 15 % забронированных туров. При этом ежедневная потеря доходов туристической отрасли Ближнего Востока из‑за срыва турпотока достигает 600 миллионов долларов. Для российских туроператоров ситуация также оборачивается серьёзными убытками: учитывая, что на страны Ближнего Востока ранее приходилось порядка 17 % всего организованного выездного туризма из России, потенциальные потери могут составить около 10 миллиардов рублей. Помимо этого, россияне активно отменяют поездки в Таиланд и на Бали, что дополнительно ведёт к финансовым потерям.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что военные действия на Ближнем Востоке только повысили спрос на Египет среди россиян.

