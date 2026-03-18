«По статистике 28% людей просят деньги за отмененные туры, 72% просят переносы направлений. Из этих переносов без всяких конкурентов лидирует Египет. На втором месте Таиланд, дальше Турция, Китай и Вьетнам. Ну и Россия. Вот шестерка стран, куда идут около 90% переносов туров с Ближнего Востока», — сказал собеседник НСН.

Начиная с 3 марта 2026 года туроператоры обязаны возвращать полную стоимость туров на Ближний Восток — средства выделяются из фонда персональной ответственности. Причиной введения этого правила стали эскалация конфликта в регионе, закрытие воздушного пространства и волна отмен уже забронированных путешествий.



Аналитики отмечают, что только за март и апрель около 15% туров в этот регион были аннулированы. Туристическая отрасль Ближнего Востока ежедневно недополучает до 600 миллионов долларов из‑за резкого сокращения потока путешественников.



Серьёзный удар приходится и на российских туроператоров. Поскольку на направления Ближнего Востока прежде приходилась примерно 17% доля всего организованного выездного туризма из России, ожидаемые убытки могут достичь 10 миллиардов рублей. К тому же наблюдается масштабная отмена поездок россиян в Таиланд и на Бали, что создаёт дополнительную финансовую нагрузку для туристического бизнеса.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал в пресс-центре НСН, что всех организованных российских туристов вывезли с Ближнего Востока.

