В Альянсе турагентств раскрыли, куда россияне едут вместо Ближнего Востока
Вместо Ближнего Востока россияне отдают предпочтение Египту, сказал НСН Алексан Мкртчян.
Почти треть российских туристов, столкнувшихся с отменой поездок в страны Ближнего Востока, требуют от туроператоров полного возврата средств, сказал в пресс-центре НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«По статистике 28% людей просят деньги за отмененные туры, 72% просят переносы направлений. Из этих переносов без всяких конкурентов лидирует Египет. На втором месте Таиланд, дальше Турция, Китай и Вьетнам. Ну и Россия. Вот шестерка стран, куда идут около 90% переносов туров с Ближнего Востока», — сказал собеседник НСН.
Начиная с 3 марта 2026 года туроператоры обязаны возвращать полную стоимость туров на Ближний Восток — средства выделяются из фонда персональной ответственности. Причиной введения этого правила стали эскалация конфликта в регионе, закрытие воздушного пространства и волна отмен уже забронированных путешествий.
Аналитики отмечают, что только за март и апрель около 15% туров в этот регион были аннулированы. Туристическая отрасль Ближнего Востока ежедневно недополучает до 600 миллионов долларов из‑за резкого сокращения потока путешественников.
Серьёзный удар приходится и на российских туроператоров. Поскольку на направления Ближнего Востока прежде приходилась примерно 17% доля всего организованного выездного туризма из России, ожидаемые убытки могут достичь 10 миллиардов рублей. К тому же наблюдается масштабная отмена поездок россиян в Таиланд и на Бали, что создаёт дополнительную финансовую нагрузку для туристического бизнеса.
Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал в пресс-центре НСН, что всех организованных российских туристов вывезли с Ближнего Востока.
Горячие новости
- Политолог Солозобов раскрыл имя возможного преемника президента Казахстана
- Гинекологи поддержали план отправлять бездетных женщин к психологу
- Откупиться не выйдет: Как российские компании борются с атаками хакеров
- Россияне начали отдавать предпочтение Анапе вместо дорогого Сочи
- Telegram за неделю заблокировал более 752 тысяч каналов
- Туроператоров уличили в завышении потерь из-за закрытия Ближнего Востока
- В Альянсе турагентств раскрыли, куда россияне едут вместо Ближнего Востока
- Польский суд решил экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину
- Миллион на машину: Кому откажут в автокредите
- Песков: Европа посылала сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине