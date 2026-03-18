Целью хакерских атак на российские маркетплейсы или крупные сервисы может быть как вымогательство, и тогда речь идет о десятках миллионов рублей, так и просто вывод сервиса из строя, как одно из средств войны. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

Количество атак хакеров на сетевую инфраструктуру российского ретейла в конце февраля и начале марта выросла в разы, пишут «Известия» со ссылкой на компании по кибербезопасности. Отмечается, что ретейлеры и маркетплейсы входят в число приоритетных целей наравне с телекомом и банками. Комлев раскрыл, почему хакеры выбирают маркетплейсы, и как компании справляются с атаками.

«Цели могут быть разные. Это может быть вымогательство, а может быть и нарушение работоспособности. Перегрузка сети и ее вывод из строя - это, как правило, организованные атаки из-за рубежа, как одно из средств войны. Хакеры при этом могут вымогать десятки миллионов рублей. Если компании как-то справляются, то не любят об этом говорить, скрывают это. Они могут это списать на трудности с интернетом. Но, в принципе, они должны информировать соответствующие структуры об атаках, потому что остальные тоже могут быть подвержены атакам и должны быть вовремя предупреждены», - отметил он.