«По моим данным, 80% отказов – это завышенная история, это могло касаться какого-то конкретного банка. В целом сейчас одобряют 32-33% автокредитов по новым машинам и 28% - по авто с пробегом. Это не очень много, но не сильно меньше, чем год назад. Правила со стороны ЦБ ужесточаются, это связано с расчетом предельной долговой нагрузки, а также в связи с тем, что нужно предоставлять подтверждение доходов в более сложном порядке. Все это влияет на одобрение кредитов. У регулятора несколько задач: бороться с закредитованностью граждан и бороться с инфляцией через сокращение продаж, хоть это и спорный момент. А также перед государством стоит задача обелять расходы. В целом, если у человека зарплата меньше 100 тысяч рублей, это уже очень большой риск. Зачастую людям и с зарплатой в 200 тысяч отказывают, если у них еще есть другие задолженности», - рассказал он.

По его словам, сегодня на автокредиты приходится минимум 70% покупок новых автомобилей.

«Что касается суммы кредита, все зависит от сегмента. Если говорим про сегмент автомобилей с пробегом, то средняя величина кредита составляет примерно один миллион. Если говорим про новые авто, там в районе полутора миллиона, в «АвтоВАЗе» чуть меньше, в китайских брендах – чуть больше. Сегодня более 70% новых автомобилей продаются в кредит, по автомобилям с пробегом доля несущественная, порядка 20%», - добавил собеседник НСН.

Государство должно помогать не только автопроизводителям, но и покупателям, расширив возможность получения льготного автокредита или рассрочки на отечественные машины, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

