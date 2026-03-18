Миллион на машину: Кому откажут в автокредите
Сегодня на автокредиты приходится минимум 70% покупок новых автомобилей, заявил НСН Олег Мосеев.
Сегодня одобряют 33% автокредитов по новым машинам и 28% - по авто с пробегом, отказать могут и гражданам с доходом в 200 тысяч рублей в месяц, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Более 60% россиян не смогут получить кредит на машину, пишут «Известия». Сейчас заработок заемщика должен быть вдвое выше ежемесячного платежа (в среднем — 37 тысяч рублей), чтобы претендент на ссуду мог добиться одобрения по заявке. Таких людей в стране, по данным Росстата, лишь около 40%. В феврале банки отказали по 80% заявок на автокредиты. Мосеев рассказал, что происходит в сфере автокредитования.
«По моим данным, 80% отказов – это завышенная история, это могло касаться какого-то конкретного банка. В целом сейчас одобряют 32-33% автокредитов по новым машинам и 28% - по авто с пробегом. Это не очень много, но не сильно меньше, чем год назад. Правила со стороны ЦБ ужесточаются, это связано с расчетом предельной долговой нагрузки, а также в связи с тем, что нужно предоставлять подтверждение доходов в более сложном порядке. Все это влияет на одобрение кредитов. У регулятора несколько задач: бороться с закредитованностью граждан и бороться с инфляцией через сокращение продаж, хоть это и спорный момент. А также перед государством стоит задача обелять расходы. В целом, если у человека зарплата меньше 100 тысяч рублей, это уже очень большой риск. Зачастую людям и с зарплатой в 200 тысяч отказывают, если у них еще есть другие задолженности», - рассказал он.
«Что касается суммы кредита, все зависит от сегмента. Если говорим про сегмент автомобилей с пробегом, то средняя величина кредита составляет примерно один миллион. Если говорим про новые авто, там в районе полутора миллиона, в «АвтоВАЗе» чуть меньше, в китайских брендах – чуть больше. Сегодня более 70% новых автомобилей продаются в кредит, по автомобилям с пробегом доля несущественная, порядка 20%», - добавил собеседник НСН.
Государство должно помогать не только автопроизводителям, но и покупателям, расширив возможность получения льготного автокредита или рассрочки на отечественные машины, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
