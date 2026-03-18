Песков: Европа посылала сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине
18 марта 202614:36
Россия получала от стран Европы сигналы об их желании участвовать в переговорах по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва считает участие европейцев в переговорном процессе нецелесообразным.
«Мы не считаем это необходимым и целесообразным», - сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз не примет соглашение по Украине, заключенное без его участия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
