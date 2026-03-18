Туроператоров уличили в завышении потерь из-за закрытия Ближнего Востока
Общие потери российских туроператоров не так страшны, как некоторые пытались напридумывать, сказал в пресс-центре НСН Алексан Мкртчян.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН призвал помочь тем туроператорам России, убытки которых из-за отмены туров на Ближний Восток превысили 10%.
«Ни один оператор не рухнет. Некоторые туроператоры брали с потолка цифры потерь: кто-то говорил про миллион долларов, кто-то сочинял про полтора. Я могу вас успокоить: больше 200 тысяч долларов в день никто не терял. Общие потери не такие страшные. Самые крупные игроки потеряли пять-шесть миллионов долларов. Потерь в 50 миллионов долларов ни у кого нет! Однако какой бы богатый туроператор ни был, ему надо помочь. Но помогать надо не всем. Если помогать, то тем, у кого потери составили более 10%», — сказал собеседник НСН.
С 3 марта 2026 года туроператоры обязаны полностью возвращать стоимость туров на Ближний Восток за счёт фонда персональной ответственности. Причина — обострение конфликта, закрытие воздушного пространства и массовые отмены поездок.
Только за март‑апрель аннулировано около 15% туров. Ежедневные потери туристической отрасли региона достигают 600 млн долларов. Российские туроператоры могут недополучить до 10 млрд рублей, так как на Ближний Восток приходилось 17% выездного туризма из России. Кроме того, россияне массово отменяют поездки в Таиланд и на Бали, что ведёт к дополнительным убыткам.
Ранее Мкртчян рассказал НСН, что военные действия на Ближнем Востоке только повысили спрос на Египет среди россиян.
