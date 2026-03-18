Россияне начали отдавать предпочтение Анапе вместо дорогого Сочи
Анапа показывает рост туристического спроса на 40%, Крым — на 15%, сказал в пресс-центре НСН Алексан Мкртчян.
Все российские туристические направления поднимают цены, а Сочи теряет популярность у россиян из-за задранного ценника и коллапсов в аэропорту, сказал в пресс-центре НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«Российские направления поднимают цены. Все, кроме Анапы. Кстати, по Сочи мы видим просадку 15%, а по Анапе — рост +40%, по Крыму рост +15%. В Сочи то ”ковры” в аэропорту, то просто высокие цены. Люди меняют свои предпочтения. Однако я смотрю в будущее довольно оптимистично. Сейчас общая просадка продаж по рынку — -30% от того, что было месяц назад. Рынок потихоньку будет восстанавливаться. Свято место пусто не бывает. Начиная с апреля пойдет Турция. К началу июля рынок забудет эту 30% просадку», — сказал собеседник НСН.
С 3 марта 2026 года туроператоры обязаны целиком компенсировать стоимость туров на Ближний Восток — выплаты производятся из фонда персональной ответственности. Решение принято на фоне эскалации конфликта, закрытия неба и масштабного отказа туристов от поездок.
Статистика подтверждает серьёзность ситуации: за март и апрель отменили примерно 15% ранее забронированных туров. Туристическая отрасль региона ежедневно теряет до 600 млн долларов из‑за обвала турпотока.
Российские туроператоры тоже несут ощутимый урон. Поскольку на ближневосточное направление приходилось около 17% всего организованного выездного туризма из России, предполагаемые убытки могут достичь 10 млрд рублей. К этим проблемам добавляется ещё одна: россияне массово отказываются от путешествий в Таиланд и на Бали, что порождает дополнительные финансовые потери для турбизнеса.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал НСН, что динамика бронирований курортов Краснодарского края для марта вполне нормальная, так как пик ранних бронирований еще не наступил, и к апрелю спрос сильно вырастет.
