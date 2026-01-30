Минобороны расширило список болезней для отказа в контракте при мобилизации

Министр обороны России Андрей Белоусов утвердил приказ, которым расширяется перечень заболеваний, не позволяющих гражданам с ограниченной годностью к службе заключать контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, список таких заболеваний увеличен до 35 позиций. Ранее он включал 26 заболеваний. Проект приказа был размещен для общественного обсуждения в конце сентября 2025 года.

В обновленный перечень, в частности, включен сахарный диабет без разделения по типам — ранее ограничение распространялось только на диабет первого типа. Также добавлены заболевания и врожденные аномалии, а также последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов, если они сопровождаются умеренными нарушениями кровообращения и функций.

Помимо этого, в список вошли последствия отдельных переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, включая осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности, а также ряд других заболеваний, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
