Минобороны расширило список болезней для отказа в контракте при мобилизации

Министр обороны России Андрей Белоусов утвердил приказ, которым расширяется перечень заболеваний, не позволяющих гражданам с ограниченной годностью к службе заключать контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, список таких заболеваний увеличен до 35 позиций. Ранее он включал 26 заболеваний. Проект приказа был размещен для общественного обсуждения в конце сентября 2025 года.