Гинекологи поддержали план отправлять бездетных женщин к психологу
Мария Милютина заявила НСН, что очень часто в отрицании материнства есть огромное количество именно психологических причин.
Женщину, которая не хочет иметь детей, полезно отправлять на добровольную консультацию с психологом, так как сегодня гинекологи каждый день сталкиваются с «трагедиями» из-за отложенного материнства, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Если женщина в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, рекомендовано направить такую пациентку на консультацию к медицинскому психологу. Об этом следует из документа, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, пишет ТАСС. Милютина рассказала, как это может работать на практике.
«Насильно на консультацию психолога женщину никто не поведет, это просто будет ей предложено. Врач просто ей порекомендует, потому что у гинеколога не всегда есть время разбираться. Очень часто в отрицании материнства есть огромный психологический пласт причин. Это может быть связано и с неблагополучным детством. К сожалению, гинеколог не имеет времени и профессиональных навыков, чтобы с этим разбираться. На мой взгляд, лучше пойти к психологу и еще раз это обсудить. Но решать за женщину никто не будет», - отметила она.
Милютина подчеркнула, что гинекологи ежедневно сталкиваются с женщинами, которые хотят иметь детей, но для этого уже слишком поздно.
«У нас есть пропаганда отложенного материнства, что надо сначала сделать карьеру, а потом рожать детей. Поэтому мы каждый день сталкиваемся с женщинами, которые хотят детей, но мы уже не можем им в этом помочь. Для врачей это ежедневная трагедия. Поэтому в консультации психолога ничего плохого не вижу. Психолог будет работать со страхами женщин, с социальным давлением и его последствиями. Сейчас достаточно выражен инфантилизм, с этим тоже можно работать. Во многих странах нужно еще просить и ждать направления к узкому специалисту. Почему бы бесплатно не получить мнение еще одного специалиста? Это прекрасно», - рассказала она.
В России увеличивается средний возраст рождения первого ребенка, помимо прочего растет число женщин, которые могут никогда не познать материнство, заявила в пресс-центре НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
