«Насильно на консультацию психолога женщину никто не поведет, это просто будет ей предложено. Врач просто ей порекомендует, потому что у гинеколога не всегда есть время разбираться. Очень часто в отрицании материнства есть огромный психологический пласт причин. Это может быть связано и с неблагополучным детством. К сожалению, гинеколог не имеет времени и профессиональных навыков, чтобы с этим разбираться. На мой взгляд, лучше пойти к психологу и еще раз это обсудить. Но решать за женщину никто не будет», - отметила она.

Милютина подчеркнула, что гинекологи ежедневно сталкиваются с женщинами, которые хотят иметь детей, но для этого уже слишком поздно.

«У нас есть пропаганда отложенного материнства, что надо сначала сделать карьеру, а потом рожать детей. Поэтому мы каждый день сталкиваемся с женщинами, которые хотят детей, но мы уже не можем им в этом помочь. Для врачей это ежедневная трагедия. Поэтому в консультации психолога ничего плохого не вижу. Психолог будет работать со страхами женщин, с социальным давлением и его последствиями. Сейчас достаточно выражен инфантилизм, с этим тоже можно работать. Во многих странах нужно еще просить и ждать направления к узкому специалисту. Почему бы бесплатно не получить мнение еще одного специалиста? Это прекрасно», - рассказала она.

В России увеличивается средний возраст рождения первого ребенка, помимо прочего растет число женщин, которые могут никогда не познать материнство, заявила в пресс-центре НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

