Telegram за неделю заблокировал более 752 тысяч каналов
Более 752 тысяч каналов и групп было заблокировано администрацией мессенджера Telegram за неделю. Такие цифры приводит RT.
Уточняется, что в качестве причин блокировки указывались нарушение условий пользования. В частности, это подстрекательство к насилию и распространение материалов с изображением насилия над детьми.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера Telegram на основании требований законодательства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По словам министра, в их числе блокировка противоправного контента в течение суток после получения требований регулятора.
