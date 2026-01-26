Россия стала второй в мировом рейтинге уровня военной мощи

Россия стала второй в мировом рейтинге стран по уровню военной мощи. Об этом со ссылкой на аналитический ресурс Global Firepower сообщает RT.

Лидером списка стали США. Тройку лидеров змкнул Китай. В ТОП-10 стран по уровню военной мощи также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Авторы рейтинга указали, что составляют список с учётом более 60 факторов, в том числе численности войск и объёма финансирования, а также логистики и географических особенностостей. Ядерные арсеналы не учитываются.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что контракты с Минобороны России по итогам 2025 года заключили свыше 422 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

