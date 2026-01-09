В РФ изменят правила прохождения диспансеризации

НОВЫЕ АНАЛИЗЫ

Главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик подчеркнул, что теперь диспансеризация более нацелена на репродуктивную функцию организма. По его словам, в связи с этим в проверку здоровья и добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, а также выявление вируса папилломы человека (ВПЧ). Этих анализов в обследовании раньше не было.

«У женщин также проводится жидкостная цитология — это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию», - рассказал Демидик в беседе с РИА Новости.