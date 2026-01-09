В РФ изменят правила прохождения диспансеризации
Теперь при обследовании также необходимо будет сдавать анализы на гепатиты и ВПЧ.
С 2026 года в России изменят правила прохождения диспансеризации. Теперь обследование будет включать в себя скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы по оценке репродуктивного здоровья. Кроме того, поменяют и правила проведения обследования для маломобильных граждан и инвалидов.
НОВЫЕ АНАЛИЗЫ
Главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик подчеркнул, что теперь диспансеризация более нацелена на репродуктивную функцию организма. По его словам, в связи с этим в проверку здоровья и добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, а также выявление вируса папилломы человека (ВПЧ). Этих анализов в обследовании раньше не было.
«У женщин также проводится жидкостная цитология — это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию», - рассказал Демидик в беседе с РИА Новости.
При этом он отметил, что для маломобильных граждан и инвалидов порядок проведения диспансеризации будет особым. По словам специалиста, для этих категорий граждан либо организуют доставку в медицинское учреждение, либо при невозможности обследования в больнице сформируют рабочую группу, и врачи приедут на дом к пациентам.
«Будем расширять возможности пройти диспансеризацию как в поликлинике, так и в условиях больницы. Еще больше пожилых, которым это нужно, смогут, соответственно, получить лечение на дому. А для тех, кому сложно позаботиться о себе самостоятельно, развиваем систему долговременного ухода, чтобы к концу 2030 года она была доступна для полумиллиона человек», - заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Кроме того, он заверил, что кабмин расширит проведение научных исследований для борьбы с хроническими заболеваниями, станет создавать условия для здорового долголетия, включая приобщение к здоровому образу жизни.
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И СОКРАЩЕНИЕ ОЖИДАНИЯ
До этого в Госдуме предложили сократить сроки ожидания сложных медицинских процедур в России. Так, зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный в интервью НСН подчеркнул, что хронические больные должны иметь право на бесплатные лекарства, а пациенты, которым необходимы сложные процедуры, не должны проводить в очередях годы.
«У меня несколько предложений. В том числе, закон о передаче финансирования орфанных (редких – прим. НСН) заболеваний на федеральный уровень для всех регионов. Будет внесен законопроект об обеспечении бесплатными лекарствами всех больных с хроническими заболеваниями, влияющими на продолжительность жизни. Еще один вопрос — установление максимальных сроков в программе госгарантии оказания высокотехнологичной медпомощи. У нас зачастую бывает, что люди ждут ее год, а иногда и больше», - заявил он.
При этом, по словам политика, основными глобальными задачами в России остаются увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан и снижение смертности.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что репродуктивную диспансеризацию в стране прошли около 12 млн граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
