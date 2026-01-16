Медведев: В 2025 году контракты с Минобороны заключили свыше 422 тысяч человек
Контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы по итогам 2025 года заключили свыше 422 тысяч человек. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
Как пишет RT, он также указал, что в качестве добровольцев к российской армии присоединились 32 тысячи граждан.
«Задача по комплектованию российской армии контрактниками, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена», - заключил Медведев.
Ранее Ханты-Мансийский автономный округ — Югра увеличил размер единовременной выплаты для заключающих контракт с Минобороны РФ до 4,1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
