Медведев: В 2025 году контракты с Минобороны заключили свыше 422 тысяч человек

Контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы по итогам 2025 года заключили свыше 422 тысяч человек. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Белоусов заявил, что в 2025 году был перевыполнен план комплектования ВС России

Как пишет RT, он также указал, что в качестве добровольцев к российской армии присоединились 32 тысячи граждан.

«Задача по комплектованию российской армии контрактниками, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена», - заключил Медведев.

Ранее Ханты-Мансийский автономный округ — Югра увеличил размер единовременной выплаты для заключающих контракт с Минобороны РФ до 4,1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
