По его словам, почти 30-40% населения республики — русскоязычные люди, а в быту говорят на том языке, который удобен. Политик привел в пример Украину, где, по его словам, в неформальной обстановке общаются на русском, а публично демонстрируют верность украинскому.



Он назвал подобное глупостями и назвал ситуацию печальной.



Джабаров добавил, что в прибалтийском государстве русскоязычных сначала лишили гражданства, а теперь могут оставить без языка. По его мнению, Латвия может развиваться, только если уважает всех граждан, а не выборочно по национальному признаку.



Недавно правительство республики захотело принять «декларацию о дерусификации».

