В Совфеде отреагировали на планы Латвии закрепить дерусификацию
Попытка нового правительства Латвии закрепить дерусификацию и оставить латышский единственным государственным языком обречена на провал. Такое мнение «Ленте.ру» высказал сенатор Владимир Джабаров.
По его словам, почти 30-40% населения республики — русскоязычные люди, а в быту говорят на том языке, который удобен. Политик привел в пример Украину, где, по его словам, в неформальной обстановке общаются на русском, а публично демонстрируют верность украинскому.
Он назвал подобное глупостями и назвал ситуацию печальной.
Джабаров добавил, что в прибалтийском государстве русскоязычных сначала лишили гражданства, а теперь могут оставить без языка. По его мнению, Латвия может развиваться, только если уважает всех граждан, а не выборочно по национальному признаку.
Недавно правительство республики захотело принять «декларацию о дерусификации».
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