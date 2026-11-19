Трамп неожиданно позвонил Кушнеру в Берлин и оценил переговоры с Путиным
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно присоединился по телефону к встрече представителей «коалиции желающих» в Берлине и положительно оценил перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер также высказался против передачи Киеву новых крупных финансовых средств. Об этом пишет Bild.
По данным издания, глава США позвонил своему спецпосланнику и зятю Джареду Кушнеру с борта президентского самолета Air Force One. Тот включил громкую связь и поднес телефон к микрофону, чтобы остальные участники встречи могли услышать политика.
Трамп положительно отозвался о контактах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Он объяснил, что лидер РФ заинтересован в достижении мира, а международным партнерам следует сосредоточиться на дипломатии.
Еще американский политик раскритиковал планы Европы и других союзников Украины выделить Киеву дополнительные €70 млрд. По словам двух участников встречи, глава Белого дома довольно резко высказался по этой теме.
Другой собеседник издания представил позицию президента Штатов менее категорично. По его словам, Трамп обратил внимание на то, сколько средств могли бы сэкономить государства в случае завершения конфликта.
Недавно НСН писала, что глава США оценил визит в Китай на «12 из 10».
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