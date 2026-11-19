Украинская элита должна бояться повторять налеты на инфраструктуру России, поэтому нынешней власти необходимо преподать верный урок и ликвидировать основных лидеров, рассказал НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Владимир Путин рассказал, что обсуждал с Совбезом России возможное прекращение огня в ряде сфер, «но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», а Украину ждут гораздо более болезненные ответные действия. Об этом он сообщил журналистам после трехсторонней встречи с главами Китая и США в Шэньчжэне. Рогов оценил, что может ждать украинский режим после этого.