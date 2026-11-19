В Общественной палате назвали надежный способ защитить Крымский мост
Представителям украинской власти нужно продемонстрировать такие последствия, чтобы никто из политиков больше и не думал повторять атаки, заявил НСН Владимир Рогов.
Украинская элита должна бояться повторять налеты на инфраструктуру России, поэтому нынешней власти необходимо преподать верный урок и ликвидировать основных лидеров, рассказал НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Владимир Путин рассказал, что обсуждал с Совбезом России возможное прекращение огня в ряде сфер, «но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», а Украину ждут гораздо более болезненные ответные действия. Об этом он сообщил журналистам после трехсторонней встречи с главами Китая и США в Шэньчжэне. Рогов оценил, что может ждать украинский режим после этого.
«Мое глубокое убеждение, что нам необходимо уничтожать персонально Зеленского, Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. — Примечание НСН) и прочих террористов. После этого любые пришедшие им на смену персонажи ничего подобного делать не будут и 10 раз подумают, прежде чем что-либо реализовывать. Любые действия, направленные на уничтожение каких-то объектов военной инфраструктуры, не принесут мира этой земле, потому что сейчас боевые действия ведутся таким образом, что для запуска дронов или ракет не нужны какие-то большие проекты. Уничтожение коллаборантов, предателей и пособников западной оккупации — наиболее быстрый и эффективный путь к достижению мира и освобождению южнорусских земель», — отметил он.
Ранее Рогов объяснил НСН, почему Норвегия и Финляндия присоединились к переговорам по Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Главное - не пыжиться!»: «Любэ» впервые за 10 лет выпустят новые песни
- Россиянам посоветовали в 2027 году брать отпуск в апреле, а не в мае
- Подстегнёт до миллиарда? Что ждёт картину «Чёрный шёлк» после слов Путина
- Wikimedia предупредили о возможности признания ее деятельности нежелательной в РФ
- «Таинственное зеркало»: Писатель Шаргунов о «Поповиче», русском роке и экранизациях
- Депутаты предложили отправлять изъятую криптовалюту в золотовалютные резервы
- Песков: Кремль не будет раскрывать, кого из европейцев пригласили в Москву
- Италия, Дания и Перу: Какие чемпионаты по боулингу ждут РФ после снятия ограничений
- Дюжев допустил, что продолжит политическую карьеру
- Жатва на два миллиарда: Что ждут от новой части фильма «Голодные игры»