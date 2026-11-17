После атак на Крымский мост возбуждено уголовное дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками ВСУ на Крымский мост. Об этом сообщает Следственный комитет.
Украинские войска ударили по сооружению 16 и 17 ноября. Движение автомобилей и поездов на мосту приостановили, пишет RT.
«Главным следственным управлением Следственного комитета... возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками вооруженных формирований Украины на Крымский мост (ст. 205 УК РФ)», — подчеркнули в Следкоме.
По данным ведомства, противник совершил атаку с помощью беспилотников, зафиксированы повреждения конструкции. Специалисты устанавливают обстоятельства ЧП и причастных к преступлению.
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