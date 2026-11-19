По его словам, решение стратегического характера принимает верховный главнокомандующий. Собеседник добавил, что не должно остаться ни одного моста в Киеве между западом и востоком, поскольку объекты являются частью военных коммуникаций. При этом Крымский — абсолютно гражданский объект, уточнил специалист.



Целями, по его мнению, могут стать и центры принятия решений, критическая инфраструктура. Колесник подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может довести до того, что его страна погрузится во тьму. Ответственность за демонстративные удары эксперт возложил на самого политика и западные страны.



Недавно глава РФ Владимир Путин уже пообещал ответ на удары по Крымскому мосту.

