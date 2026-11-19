Эксперт назвал возможные цели ответа России на удары по Крымскому мосту
Ответные действия России на атаки по Крымскому мосту должны быть более болезненными. Военный эксперт Андрей Колесник считает, что нужно уничтожить все мосты в Киеве, а также центры принятия решений и критическую инфраструктуру. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».
По его словам, решение стратегического характера принимает верховный главнокомандующий. Собеседник добавил, что не должно остаться ни одного моста в Киеве между западом и востоком, поскольку объекты являются частью военных коммуникаций. При этом Крымский — абсолютно гражданский объект, уточнил специалист.
Целями, по его мнению, могут стать и центры принятия решений, критическая инфраструктура. Колесник подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может довести до того, что его страна погрузится во тьму. Ответственность за демонстративные удары эксперт возложил на самого политика и западные страны.
Недавно глава РФ Владимир Путин уже пообещал ответ на удары по Крымскому мосту.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Совфеде отреагировали на планы Латвии закрепить дерусификацию
- Трамп оценил визит в Китай на «12 из 10»
- Клименко: Пока «Википедия» не запрещена, россияне не перейдут на аналоги
- Эксперт назвал возможные цели ответа России на удары по Крымскому мосту
- Насилие над связью: Правительству РФ предложили отменить роуминг с Китаем
- В Польше возмутились приветствием Трампа в адрес Путина
- В Армении не поверили в отставку Пашиняна
- Айтишникам в Санкт-Петербурге стало трудно найти работу
- СМИ: Великобритания, Франция и Германия обсудили встречу с Россией в Москве
- Песков: Победу над неонацизмом приближает продолжение спецоперации