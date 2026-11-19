По словам политика, речь идет о €210 млрд, которые заблокированы в европейских финансовых учреждениях. Он хочет организовать их изъятие совместно с партнерами по ЕС.



Глюксманн уточнил, что конфискация позволит увеличить объем финансовой поддержки Киева в десятки раз без дополнительных расходов для налогоплательщиков. При этом он признал, что для принятия такого решения необходимо единогласное согласие стран Евросоюза. По его словам, главным препятствием остается позиция Бельгии. Именно там сосредоточена значительная часть активов Москвы.



Недавно в МИД РФ рассказали о наличии ответных мер на незаконное изъятие активов.

