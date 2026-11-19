«Нишевая история»: Почему азиатским разработчикам RuStore ничего не светит
RuStore не сможет стать полномасштабным магазином приложений в рамках одного рынка, не ориентированного на Россию, заявил НСН Эльдар Муртазин.
RuStore нужен только для того, чтобы загрузить санкционные приложения, а попытка освоить российский рынок со стороны китайских игроков не приводит к результатам, объяснил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Зарубежные разработчики начали активнее размещать свои приложения и программы в RuStore, и за год их количество выросло в полтора раза, подсчитали «Известия». Большинство новинок приходится на компании из Китая, Сингапура, Гонконга и Казахстана. Тенденция развивается после введенных для россиян ограничений в App Store и Google Play. Часть экспертов считает, что на российском рынке остается большая платежеспособная аудитория, чьи потребности не полностью удовлетворены, поэтому иностранные разработчики постепенно занимают освободившуюся нишу. Муртазин считает, что RuStore не сможет стать полноценной заменой упомянутым сервисам.
«Он создавался как альтернатива. На сегодняшний день в нем нет большей части приложений, которые есть на глобальном рынке, даже несмотря на то, что RuStore самостоятельно размещает эти приложения без, скажем так, разрешения правообладателя. Что создает интересную коллизию: эти приложения часто или блокируются, или просят обновить себя не через RuStore, а через Play Store. Кроме того, RuStore никогда не сможет стать в рамках одного рынка, не ориентированного на Россию, полномасштабным магазином приложений – слишком узкая ниша, слишком небольшое количество разработчиков, которые могут и хотят быть в России. А то, что китайские игроки осваивают RuStore – это правда. Но причина не в том, что это большой и богатый рынок, а в том, что есть попытка его освоить, но она не приводит к каким-то результатам. Сегодня RuStore – это нишевая история, которая нужна, чтобы загружать санкционные приложения. Во всех остальных смыслах люди им не пользуются», – считает Муртазин.
По его словам, не способен RuStore и подтолкнуть пользователей айфонов перейти на андроид.
«Аудитория iPhone в России сокращается, но говорить о том, что из-за RuStore кто-то перейдет на андроид – совершенно точно нет. Ни один магазин приложений не может существовать в рамках одной относительно небольшой страны. Россия по мировым меркам не самая большая страна. Вот если бы мы были в Китае – там внутренний рынок большой. Там могут существовать свои магазины. Их там десяток. В России внутренний рынок небольшой, платежеспособный рынок, когда люди платят за приложения, – тоже небольшой. Поэтому – нет», – добавил эксперт.
Ранее НСН сообщала, что компания VK продала магазин приложений RuStore генеральному директору разработчика платформы Дмитрию Панкрушеву.
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