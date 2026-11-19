RuStore нужен только для того, чтобы загрузить санкционные приложения, а попытка освоить российский рынок со стороны китайских игроков не приводит к результатам, объяснил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Зарубежные разработчики начали активнее размещать свои приложения и программы в RuStore, и за год их количество выросло в полтора раза, подсчитали «Известия». Большинство новинок приходится на компании из Китая, Сингапура, Гонконга и Казахстана. Тенденция развивается после введенных для россиян ограничений в App Store и Google Play. Часть экспертов считает, что на российском рынке остается большая платежеспособная аудитория, чьи потребности не полностью удовлетворены, поэтому иностранные разработчики постепенно занимают освободившуюся нишу. Муртазин считает, что RuStore не сможет стать полноценной заменой упомянутым сервисам.