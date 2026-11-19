Трамп оценил визит в Китай на «12 из 10»
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил свой визит в Китайскую Народную Республику на «12 из 10». Об этом сообщает RT.
По словам главы Белого дома, поездка прошла отлично, а по шкале от нуля до десяти он поставил бы сразу 12 баллов. Также политик объяснил, что в ходе визита удалось выстроить фантастические отношения.
Ранее Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию по итогам трехсторонней встречи. В документе говорится, что Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, «чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности».
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