По словам главы Белого дома, поездка прошла отлично, а по шкале от нуля до десяти он поставил бы сразу 12 баллов. Также политик объяснил, что в ходе визита удалось выстроить фантастические отношения.



Ранее Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию по итогам трехсторонней встречи. В документе говорится, что Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, «чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности».

