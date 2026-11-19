Генпрокуратура РФ предупредила Wikimedia Foundation — владельца интернет-энциклопедии «Википедия» — о том, что ее деятельность может быть признана нежелательной в РФ в случае продолжения «деструктивной деятельности». Ведомство усмотрело факты ведения «целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории РФ». Клименко отметил, что в России уже есть свои аналоги «Википедии», но они не пользуются повальным спросом.

«Это уже не первая претензия к "Википедии". Были и другие истории — и с Роскомнадзором, и с Генпрокуратурой. Там публикуют информацию, которая не всегда соответствует нашему законодательству. Сейчас трудно спрогнозировать исход этих разбирательств: доведет ли Генпрокуратура дело до конца, каковы будут последствия, будет ли блокировка. У нас есть свой аналог "Википедии". Скопировать сайт несложно. Вопрос в поддержке и развитии. Насколько я понимаю, основные претензии к "Википедии" связаны с политикой, историей, литературой и другими сферами. Пока "Википедия" не запрещена, россияне не перейдут на аналоги. Если хотят увеличить трафик на наших аналогах, то для этого нужно запретить "Википедию". Технически наши аналоги готовы», — сказал собеседник НСН.

Блокировка «Википедии» затруднит работу людей интеллектуального труда, откинув Россию на обочину истории, а спорные исторические статьи можно отредактировать, заявил ранее НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.

