«Будет лучше прежнего»: Песков заявил, что Крымский мост восстановят
Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста. Как пишут «Известия», об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, будет намечен конкретный план, будет определена очередность и временные рамки необходимых работ.
«Тут никаких сомнений нет... мост будет восстановлен. И будет еще лучше прежнего», — добавил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 17 ноября Вооруженные силы Украины вновь атаковали Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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