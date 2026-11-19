Отвечая на вопрос о том, с чем связана тенденция в кинематографе последних лет снимать фильмы и сериалы про царскую Россию, собеседник НСН отметил, что не задумывался над этим. Однако пояснил, что зрителю более интересны события и факты, происходящие с публичной фигурой, а не с обычным гражданином. Почему в объективы режиссёров стали чаще попадать исторические персонажи имперской эпохи нашей страны.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев объяснил в интервью НСН, что кинорежиссер Никита Михалков смог задействовать при продвижении исторического фильма «Рождение империи» инструменты, недоступные большинству продюсеров.

