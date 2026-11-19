«Я нашел в императоре человека»: Режиссер Абдель-Фаттах о своём фильме «Александр I»
Император Александр I был настоящей личностью в истории России и, главное, что он был человеком, причастным ко всему, рассказал НСН Морад Абдель-Фаттах.
Российский император Александр I интересная персона для истории России. Он был личностью и человеком, рассказал НСН режиссер фильма «Александр I» Морад Абдель-Фаттах, ранее снявший байопик «Екатерина Великая». Картина «Александр I» выйдет на широкие экраны страны с 26 ноября.
«События, связанные с этими героями весьма кинематографичны. Как минимум, герой, которого мы снимали сейчас, он остановил Наполеона. Весь мир говорит про Наполеона, а никто не знает ничего про Александра I. А он весьма интересная персона. То есть он не восковая фигура, которая часто экранизируется нашими коллегами. Ведь как обычно снимают историческое кино? Есть некая фигура, её какой-то артист воплощает, и получается аниматроник восковой фигуры. А Александр I во всём принимал личное участие. Он был в Париже, подписывал договор в Тильзите, контактировал лично со всеми событиями своего времени. Имел политическую стратегию и обладал умением общаться и с врагом, и с народом. Соответственно, в нем самое важное — это человеческое проявление. Любое эмоциональное существо, такое, как человек, интересно своими манерами, поведением, сдержанностью и так далее. В Александре I я нашел не просто какой-то образ, я нашел в императоре человека», – признался Абдель-Фаттах.
Отвечая на вопрос о том, с чем связана тенденция в кинематографе последних лет снимать фильмы и сериалы про царскую Россию, собеседник НСН отметил, что не задумывался над этим. Однако пояснил, что зрителю более интересны события и факты, происходящие с публичной фигурой, а не с обычным гражданином. Почему в объективы режиссёров стали чаще попадать исторические персонажи имперской эпохи нашей страны.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев объяснил в интервью НСН, что кинорежиссер Никита Михалков смог задействовать при продвижении исторического фильма «Рождение империи» инструменты, недоступные большинству продюсеров.
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