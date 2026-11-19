Инициатива предусматривает обучение в магистратуре сразу в нескольких странах. Программы реализуют сообщества европейских и зарубежных университетов. Выпускники же получают совместный диплом или несколько документов об образовании. Отбор на стипендии по конкурсу 2027 года продлится до 16 февраля.



По новым правилам, претендовать на финансирование смогут студенты со всего мира, за исключением лиц из РФ. Однако там не уточняется, затронут ли новые ограничения учащихся, которые уже вошли в программу.



Отдельный запрет на участие в Erasmus+ для отечественных организаций и физлиц из России действует с 2022 года. Тогда Совет ЕС ограничил поддержку государственных и связанных с Кремлем структур в рамках образовательных проектов, которые финансируют из бюджета Евросоюза.



В мае того же года Минобрнауки рекомендовало университетам воздержаться от сотрудничества с западными партнерами по этой инициативе.

