Посольство РФ обвинило сотрудников нидерландской компании в связях с ВСУ
Не менее 40 сотрудников нидерландской компании военно-промышленного комплекса Destinus могли участвовать в боевых пусках ударных беспилотников на стороне ВСУ, в том числе по территории России. Об этом заявили в посольстве РФ в королевстве со ссылкой на расследование местных журналистов.
По данным публикаций, работники предприятия в разное время выезжали на Украину и непосредственно участвовали в применении БПЛА. В диппредставительстве заметили, что международные специалисты по гуманитарному праву разграничивают поставки вооружений и непосредственное участие в боевых действиях. Описанная журналистами деятельность, по оценкам экспертов, относится ко второму.
В посольстве напомнили о многочисленных случаях гибели и ранений мирных жителей, включая детей, после атак дронов. Дипломаты подчеркнули, что лица, непосредственно участвующие в боевых действиях, в соответствии с Женевскими конвенциями утрачивают защиту, предоставляемую гражданским лицам от нападения.
Отдельные вопросы вызвала поддержка Destinus со стороны властей Нидерландов. Организация получает многомиллионные заказы Минобороны страны. Москва хочет выяснить, насколько руководство королевства осведомлено о возможной деятельности работников компании на Украине и как контролируют их действия.
В посольстве считают, что подобная деятельность свидетельствует о растущей вовлеченности Амстердама в конфликт и приводит к его дальнейшей эскалации.
Российские дипломаты рассчитывают получить от официальных властей Нидерландов разъяснения по всем пунктам.
Ранее писали, что Нидерланды вышли из британской программы подготовки солдат ВСУ.
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